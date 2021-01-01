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أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين

الإثنين 06 ديسمبر 2021 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من حماس على دعوة "تبون": مستعدون لاجراء الانتخابات وهذا ما تحدثنا به مع المصريين



غزة /سما/

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أنّ حركة حماس ترحب بمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والجزائر دائماً تقف إلى جانب القضية الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق خلال اتصالٍ مع الميادين، إنّ "المبادرات التي يتحدث عنها الرئيس تبون هي موضع ترحيب من حماس والفصائل الفلسطينية"، موضحاً انّه "نحن لم نرفض أي دعوة للمصالحة من أي جهة كانت وهذا موقف ثابت لدينا".

كما أشار أبو مرزوق إلى أنّه "سنستجيب لأي دعوة توحد الفلسطينيين"، لافتاً إلى أنّه "نحن لا نتنازل عن حقنا في المقاومة".

وأفاد أنّ "أميركا غير نزيهة في التعامل مع القضية الفلسطينية"، مضيفاً أنّه "إذا كان هناك نيّة لإجراء الانتخابات فنحن مستعدون للسير في ذلك الاتجاه".

ونوّه أبو مرزوق إلى أنّه "تحدثنا مع المصريين حول رؤيتنا للخروج من المأزق الفلسطيني وهم سيتحدثون مع الرئيس عباس والمصالحة تعتمد في الأساس على الفسطينيين أنفسهم والوسطاء لديهم نوايا حسنة".

كما قال إنّ "الاحتلال خرج من اتفاقيات أوسلو والسلطة ما زالت متمسكة بها واليوم القضية الفلسطينية وصلت إلى مكانٍ لا تحسد عليه".

وختم الاتصال بقوله إنّ "حقوقنا لن نتنازل عنها وسنبقى متمسكين بها، ونرجو أن يكون للرئيس عباس مواقف شعبية وأن يرضى الشعب الفلسطيني عنها".

الجدير بالذكر أنّ الرئيس تبون قال اليوم خلال لقاءه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنّه "لدينا الموافقة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية"، ورحّبت حماس بهذا الطرح.

يُشار إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أطلع اليوم الإثنين، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وآخر التطورات السياسية. جاء ذلك خلال لقائهما بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة الجزائر.

#حركة حماس #عبد المجيد تبون #القضية الفلسطينية #الجزائر #الفصائل الفلسطينية

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