الهيئة العامة لمجموعة صندوق ووقفية القدس تعقد اجتماعها السنوي السابع

القدس المحتلة / سما /

عقد اجتماع الهيئة العامة السابع لمجموعة صندوق ووقفية القدس في حرم جامعة القدس في ابو ديس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المؤسسات واللجان والهيئات المقدسية وهيئة العمل الوطني والأهلي وممثلة عن وزارة الداخلية الفلسطينية سبقه اجتماع لمجلس إدارة الوقفية.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية القاها أ.د. عماد أبو كشك وقال ” نرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة غير العادي لصندوق ووقفية القدس والاجتماع السابع العادي للصندوق والوقفية والثالث لجمعية القدس للتمكين والتنمية الذراع التنفيذي للصندوق تحت شعار “نبني اليوم لأجل مستقبل مشرق”.

والقى رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري كلمة افتتاحية مؤكدا على أهمية حضور أعضاء الهيئة العامة في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بأصعب اوقاتها معربا عن امله في التغلب على الصعاب التي تواجه الفلسطينيين والخروج بأفكار وقرارات بما يخدم دعم صمود المواطنين المقدسيين.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة على جدول اعمال الاجتماع غير العادي والذي تضمن بندا واحدا يتعلق بتعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للصندوق والوقفية المتعلقة بنقل صلاحيات الهيئة العامة الى مجلس الأمناء انسجاما مع رؤية المؤسسة بان يكون صندوق ووقفية القدس مؤسسة متخصصة في حشد الموارد تتكون من مجلس أمناء ومجلس إدارة فقط, بينما تتخصص جمعية القدس للتمكين والتنمية بتنفيذ المشاريع وهذا وفق رؤية التحول لمجموعة الصندوق والوقفية بما يضمن استقلالية كل مؤسسة من مؤسسات المجموعة وبناء مؤسسات رشيقة تتميز بالكفاءة.

واقر المشاركون محضري اجتماع الهيئة العامة العادي للصندوق والوقفية ولجمعية القدس للتمكين والتنمية عن العام الماضي.

ثم قدم المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي التقريرين الإداري لصندوق الوقفية ولجمعية القدس للتمكين والتنمية وتمت المصادقة عليهما.

وتحدث الديسي عن ابرز محطات المشاريع التنموية التي نفذتها وقفية القدس :

أولاً تأسيس وإنجاز صندوق تمكين القدس للإنفاق على مشاريع تنموية بمعدل 6-7 ملايين دولار سنويا بحيث سيعقد اول اجتماع للجنة الإدارية يوم الاثنين القادم.

وأشار الى الإنجاز الثاني وهي مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التنموية والتي تم اطلاقها وفاءا لروحه وتحظى باهتمام ورعاية دولة الكويت موضحا ان المبادرة انفقت حتى الان مليون و700 الف دولار عام 2021.

ولفت الى الإنجاز الثالث وهو رفع كفاءة جمعية القدس للتمكين والتنمية لتكون مؤسسة تنفيذية واعتماد برنامج النظام المحوسب حيز التنفيذ مضيفا ان المحطة الرابعة كانت الحصول على جائزة التميز في الاستدامة المالية من ملتقى المؤسسات المانحة في العالم الإسلامي.

وتحدث الديسي حول الرؤية التنموية للوقفية وهي تتضمن مسارين الأول بناء البنية التحتية لتنفيذ المشاريع بدقة ومهنية عالية وقد تحقق من خلال جمعية القدس للتمكين والتنمية مضيفاً ان المسار الثاني بناء البنية التحتية لحشد الموارد المالية بصورة اكثر كفاءة لمدينة القدس.

واكد ان العام 2020 كان عام البناء لجمعية القدس للتمكين والتنمية .

وتطرق الى معطيات حصاد عام 2020 وقال ان “وقفية القدس تعاملت مع 1300 طلب على مستوى منح دراسية وقروض وترميم منازل اضافة للمشاريع التنموية والحملات الاغاثية الني اطلقتها منصة مدد بالشراكة مع محافظة القدس لمواجهة جائحة كورونا.

وصادق المشاركون على التقريرين المالي لصندوق ووقفية القدس الذي قدمه جمال ملحم ممثل مجموعة طلال أبو غزالة ولجمعية القدس للتمكين والتنمية المقدم من قبل بيتر الحصري ممثل شركة كواليتي للتدقيق.

وتخلل الاجتماع الذي استهل بالسلام الوطني وقرأه الفاتحة على أرواح الشهداء عرض للرؤية المستقبلية لمجموعة الصندوق والوقفية وكذلك شريط فيديو تضمن إنجازات ومشاريع الوقفية.