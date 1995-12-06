أسيران يدخلان أعواماً جديدة احكام وتمديد وافراجات

رام الله / سما /

دخل اليوم، الأسير عبد الحليم ساكب عمر البلبيسي (53 عامًا)، من سكان جباليا شمال قطاع غزة، عامه 27 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/12/1995، وهو محكوم بالسجن المؤبد 23 مرة ، كما دخل الأسير مصعب عادل أحمد محمود (38 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 06/12/2004م، وهو محكوم بالسجن 24 عامًا.

من جهة اخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية على الأسير عزالدين أبو ماريه من الخليل بالسجن الفعلي لمدة 24 شهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، و الأسير محمود الغليظ من سكان مخيم الجلزون من رام الله بالسجن الفعلي 13 شهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، و الأسير محمد طارق الجوابرة من من مخيم العروب شمال الخليل بالسجن الفعلي 7 شهور وغرامة مالية 5 الآف شيكل .

ومددت المحاكم اعتقال الأسير ايهاب حاتم درويش من مثلث الشهداء جنوب جنين حتى تاريخ 13/1/2022، علما أن المحكمة قررت إصدار حكم بحقه بالسجن لمدة 22 شهرا، وهو معتقل منذ 15 شهراً ، و الأسير جميل وائل مشه من مدينة نابلس حتى 13-1-2022،ـ والأسير شاكر عماد مشه من مدينة نابلس حتى تاريخ 13/1/2022، والفتى سلطان سامر سرحان من حي البستان بسلوان لمدة شهر .

وافرج الاحتلال عن الأسـير محمد قاسم السعدي من مخيم جنين بعد أن أمضى عامين ونصف في الأسرـ والأسير رياض محمود حسين من طولكرم بعد قضاء عام ونصف والاسير عوني جمال خالد من نابلس بعد قضاء عام ونصف .