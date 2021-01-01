بسبب منشور على فيسبوك.. اقتحام وتخريب منزل في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال، الأربعاء، منزل عائلة محمود في بلدة العيسوية، وقاموا بتخريب كامل المنزل وتخويف السكان، والسبب " منشور على الفيسبوك".

وأوضح عائلة محمود أن قوات الاحتلال برفقة الضباط والمخابرات ووحدة "الكلاب البوليسية"، اقتحموا منزل جمال نمر محمود بشكل مفاجئ، وفور الدخول اليه طالبوا هاتفه المحمول، بحجة البحث عن "منشور على الفيسبوك".

وكتب محمود السبت الماضي معلقا على قتل الشاب في باب العمود" يجب تصوير المجندة التي اطلقت النار لمقاضاتها قانونيا".

وتعمدت قوات الاحتلال خلال الاقتحام تخريب كافة المنزل والأثاث.

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية، محمد أبو الحمص، أن قوات الاحتلال ومؤسسات مختلفة، وعلى مدار عدة ساعات انتشرت في العيسوية ونصبت الحواجز واقتحمت المنازل والمحلات التجارية.