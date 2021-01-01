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حالة وفاة و 151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

الإثنين 06 ديسمبر 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة وفاة و 151 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و151 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 100 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 989 فحص مخبري الساعات الماضية.

وقالت إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 187842اصابة، والحالات النشطة 1448 حالة، والمتعافين 184739 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1655وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 35 حالة.

وذكرت الصحة أن اجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 513702 شخصاً.

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