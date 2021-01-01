استشهاد فتى من نابلس بزعم دهسه حارس أمن إسرائيلي قرب طولكرم

رام الله / سما /

استشهد فتى فلسطيني (16 عامًا) متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، فجر اليوم الإثنين، جراء إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية على حاجز جبارة، الفاصل بين مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ومناطق الداخل المحتل.

وقالت مصادر محلية فلسطينية “، إن الشهيد هو محمد نضال يونس موسى (16 عامًا) من سكان الحي النمساوي في نابلس.

وبحسب الاعلام العبري، فإن الفتى استشهد داخل مستشفى “مئير” في “كفار سابا”، حيث نقل لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح حرجة، مشيرًا إلى أنه من سكان مدينة نابلس.

وزعمت الاذاعة العبرية “أن الفتى كان يقود مركبة دهس بها حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة في أطرافه وصدره ورأسه ونقل إلى العلاج في مستشفى شيبا تل هشومير”.

وأشارت مصادر جيش الاحتلال في وقت سابق الى أن قوة إسرائيلية بالمكان أطلقت النار على المركبة ما أدى لإصابة سائقها بجروح حرجة.

وذكر المصادر أنه تم إغلاق الحاجز أمام حركة المرور.