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الرئيس عباس يزور الجزائر الأحد لبحث هذه الملفات

السبت 04 ديسمبر 2021 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يزور الجزائر الأحد لبحث هذه الملفات



رام الله/سما/

من المقرر أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد، الجزائر، تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وأكّد وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي، أنّ زيارة الرئيس عباس ستستمر لمدة يومين، منوهًا إلى أن الرئيس الجزائري تبون شدد على أهمية زيارة عباس في الوقت الحالي.


وأوضح المالكي، أن تبون سيتحدث مع الرئيس عباس حول القمة العربية التي ستعقد في الجزائر نهاية مارس المقبل، والتنسيق أن تكون القضية الفلسطينية الأولى على جدول أعمال القمة، وفقًا لحديثه عبر اذاعة "صوت فلسطين".


وأشار إلى أن الرئيس عباس وتبون سيبحثان العلاقات الثنائية ودور الجزائر في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن الرئيس سيتوجه بعدها إلى تونس بدعوة من الرئيس قيس سعيد.

#الرئيس عباس #الجزائر #عبد المجيد تبون

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