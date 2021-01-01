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الشرطة تكشف ملابسات سرقة 60 لوحة تسجيل من المركبات برام الله

السبت 04 ديسمبر 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات سرقة 60 لوحة تسجيل من المركبات برام الله



رام الله/سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة 60  لوحة تسجيل من المركبات داخل محافظة رام الله و البيرة 

وذكرت إدارة  العلاقات العامة والاعلام ان ادارة المباحث العامة  في شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت عددا من شكاوي المواطنين حول تعرض لوحات التسجيل الخاصة بمركباتهم للسرقه من قبل مجهولين. حيث كثفت ادارة المباحث العامة من عمليات البحث والتحري الامر الذي ادى الى اكتشاف المشتبه فيه وباخد اقواله افاد بقيامه بسرقة 60  لوحة تسجيل داخل محافظة رام الله و البيرة.


وتم التحفظ على المشتبه فيه لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه من اجل احالته الى النيابة العامة .

#تسجيل المركبات #رام الله #سرقة

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