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سوريا تصعق تونس في كأس العرب (فيديو)

الجمعة 03 ديسمبر 2021 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تصعق تونس في كأس العرب (فيديو)



الدوحة/سما/

حقق المنتخب السوري مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب بكرة القدم.

وسجل "نسور قاسيون" الهدف الأول في المباراة بعد 4 دقائق على انطلاق اللقاء عن طريق أوليفير قسكو بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.


وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد علي بن رمضان في الوقت بدل الضائع عقب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد "VAR" لتدغله العنيف على السوري محمد العنز.



وعزز المنتخب السوري تفوقه بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني عن طريق نجمه محمد العنز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



وبهذا الفوز، جمع المنتخب السوري أول ثلاث نقاط له في البطولة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الإمارات بنتيجة 2-1، فيما توقف رصيد المنتخب التونسي عند 3 نقاط حققها بعد فوزه العريض على موريتانيا بنتيجة 5-1 في مباراته الأولى.

وفي المباراة الثانية في المجموعة الثانية في وقت سابق اليوم، حققت الإمارات فوزا ثمينا على موريتانيا بهدف دون مقابل.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية:

1- الإمارات برصيد 6 نقاط

2- تونس برصيد 3 نقاط

3- سوريا برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون نقاط.

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