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هنية يساند بعثة منتخبنا الفلسطيني في كأس العرب

الجمعة 03 ديسمبر 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يساند بعثة منتخبنا الفلسطيني في كأس العرب



غزة /سما/

زار عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم المشاركة في كأس العرب والمقامة في دولة قطر، في حضور جميع لاعبي المنتخب وأفراد البعثة.

وأكد هنية، على أهمية مشاركة منتخبنا الفلسطيني في هذا المحفل العربي الكبير وسط حضور كبار المنتخبات العربية، متمنياً التوفيق للمنتخب الفلسطيني في هذه المجموعة الصعبة التي تضم السعودية والمغرب والأردن.

وعبر هنية عن سعادته، في الروح الإيجابية التي تسود أجواء البعثة رغم صعوبة المهمة في ظل غياب اللاعبين المحترفين، مطالباً أن نطوي صحفة المغرب وتقديم الأفضل في المباريات القادمة لأن الفدائي قادر أن يرسم السعادة والفرح على الجماهير الفلسطينية.

وبدوره رحب الكابتن فراس أبو هلال أمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بزيارة هنية، مقدماً له الشكر على مساندته ومواقفه الدائمة للمنتخبات الوطنية بشكل عام والمنتخب الأول على وجه الخصوص في المشاركات الخارجية لتمثيل المنتخب بأجمل صورة.


وتحدث الكابتن عبد اللطيف البهداري قائد المنتخب الفلسطيني عن جمال هذه الزيارة من هنية والتي تأتي في أغلب تجمعات المنتخب في المشاركات الخارجية، ومساندته للفدائي الفلسطيني في هذا العرس الكروي المقام في دوحة العرب.

#عبد السلام هنية

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