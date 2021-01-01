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موشيه يعلون: المشروع النووي الإيراني يجب أن يتوقف نهائيا وبأسرع وقت ممكن"

الخميس 02 ديسمبر 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
موشيه يعلون: المشروع النووي الإيراني يجب أن يتوقف نهائيا وبأسرع وقت ممكن"



القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الأركان ووزير الأمن الاسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، مساء اليوم الخميس، في حديث لـ i24NEWS إن "النظام الإيراني أصبح المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط" مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تعتبر التهديد الإيراني لها وجوديا ولكنه يضر بمصالح العديد من الدول من بينها أمريكا".

وبحسب موشيه يعلون، فإن المشروع الإيراني يجب أن "يتوقف نهائيا وبأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "المفاوضات الجارية في فيينا خطأ فادح" وقال "من الجيد أن تجعل إسرائيل صوتها مسموعا".

 وأكد موشيه يعلون أنه "بدلا من التفكير في المقام الأول في حل عسكري، يجب على إسرائيل أن تظهر استراتيجية من خلال استخلاص دروس القصة" 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد دعا في وقت سابق من اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى "إنهاء فوري للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني" في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن، قائلا "إيران تقوم بابتزاز نووي كتكتيك تفاوضي، وأن الأمر يجب الرد عليه بوقف فوري للمفاوضات معها وبخطوات قاسية من قبل الدول العظمى"

#موشيه يعلون #اسرائيل #ايران #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

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