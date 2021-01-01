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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي حسن الورديان لـ4 أشهر

الخميس 02 ديسمبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي حسن الورديان لـ4 أشهر



رام الله /سما/

جددت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، الاعتقال الإداري للأسير القيادي في حركة حماس الشيخ حسن الورديان من بيت لحم للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 شهور.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المرشح لانتخابات المجلس التشريعي عن قائمة القدس موعدنا القيادي الورديان يوم الثلاثاء 6/4 بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

 وأعادت قوات الاحتلال مداهمة منزل الأسير الورديان وأقربائه بعد أيام من اعتقاله، وتعمدت التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيه.

وتعتقل سلطات الاحتلال الأسير الشيح حسن الورديان "أبو محمود" (63 عامًا) داخل مركز الحجر الصحي في سجن عوفر غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. 

وجاء اعتقاله بعد إعلان اسمه كمرشح عن "قائمة القدس موعدنا" في الانتخابات التشريعية الملغاة بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.

والقيادي ورديان أسير محرر، وأمضى أكثر من (20 عاما) في سجون الاحتلال وهو قيادي في حركة حماس في محافظة بيت لحم وأحد مرشحيها في قائمة "القدس موعدنا".

#حركة حماس #قائمة القدس موعدنا #حسن الورديان

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