فتح: تعزيز الوعي الوطني بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وإقامة مجتمع شامل متاح للجميع أولوية وطنية

غزة / سما/

قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح المحافظات الجنوبية بأن فتح عملت عبر العديد من أطرها ومؤسساتها على تعزيز الوعي الوطني العام بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والدعوة المستمرة لإقامة مجتمع شامل متاح للجميع وأكد عبيد بأن حركته دفعت باتجاه سن العديد من القوانين التي تكفل حقوق هذه الشريحة الهامة وسبل دمجها في المجتمع ومؤسسات الدولة بما يكفل لهم حياة كريمة.

و أشار جمال عبيد بأن حركة فتح مثلت الأشخاص ذوي الاعاقة في مختلف أطرها و مؤسساتها وهم الآن ممثلين و موجودين في الأطر القيادية العليا و أقامت و تقيم لهم العديد من المؤسسات التي تساهم تعزيزهم و نهضتهم و تميزهم و تطوير إبداعاتهم الخلاقة ، و أن فلسطين لها معايير قد تختلف عن العديد من الدول الأخرى بحكم واقع الصراع المفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 73 عاماً و ما خلف هذا الصراع المرير من ضحايا و تحولهم نتيجة ذلك إلى أشخاص من ذوي الإعاقة ،، مع تحميل حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة المسؤولية الكاملة عن ذلك أمام المجتمع الدولي

ومن الجدير ذكره أن الأمم المتحدة أقرت الثالث من ديسمبر في العام 1992 اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وأقرت بهذا الخصوص العديد من البرنامج والأنشطة والفعاليات الدولية .

وحيا عبيد كل الأخوات والأخوة من ذوي الإعاقة في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً وقوف قيادة الحركة والرئيس محمود عباس أبو مازن مع هذه الفئات التي كانت وستظل على الدوام تمثل لنا مصدر فخر واعتزاز ..