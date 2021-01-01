صحيفة عبرية تزعم : بنك ألماني يُغلق حساب مجموعة مؤيدة لـ "حماس"

وكالات

زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن أحد البنوك الألمانية أغلق لحساب مالي مخصص لحركة حماس، ومرتبط بأشخاص ضمن الجالية الفلسطينية في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن المتحدث باسم بنك البريد، أوليفر ريتماير، قوله إن "الحساب التابع لحركة حماس بألمانيا لم يعد نشطا"، مضيفًا: "إننا غير مهتمين بالحفاظ على علاقات مع الجماعات المتطرفة.. عندما نكتشف مثل هذه الحوادث ننهيها بموجب القانون المعمول به بألمانيا".

ونوهت الصحيفة، إلى أنه ”ووفقاً لتقرير استخباراتي صادر عن وكالة التجسس المحلية في برلين في عام 2020، فإن الجالية الفلسطينية في ألمانيا هي جمعية شاملة للمنظمات الفلسطينية في البلاد والتي ينتمي أعضاؤها بأغلبية ساحقة لحركة حماس، ويتعاطفون معها“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ”تم إغلاق أكثر من 20 حسابا من حسابات حركة المقاطعة لإسرائيل (BDS)، بما في ذلك حسابات للجالية الفلسطينية في ألمانيا، على خلفية دعمها لحركة حماس“.

ولفتت ”جيروزاليم بوست“ إلى أن ”المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، والمفوض الفيدرالي لمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين، ورئيس جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية أوفي بيكر، وكذلك الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية، دعوا جميعاً البنوك الألمانية لإغلاق حسابات المنظمات المؤيدة لحركة المقاطعة لإسرائيل“.