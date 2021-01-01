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حماس تعلن إطلاق شعار انطلاقتها الرابعة والثلاثين

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن إطلاق شعار انطلاقتها الرابعة والثلاثين



غزة /سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، إن المكتب الإعلامي لحركته اعتمد شعار الانطلاقة الرابعة والثلاثين، والذي يحمل عنوان: “حماس.. درع القدس.. وطريق التحرير”.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له، إن “شعار انطلاقة حماس الرابعة والثلاثين يؤكد على سياسات الحركة واستراتيجيتها في المرحلة المقبلة في مشروع التحرير والعودة”.

وبين قاسم أن “الشعار تضمن دلالات حول أهمية مدينة القدس باعتبارها جوهر الصراع وعاصمة فلسطين الأبدية، ودلالات حول نهج المقاومة، الذي شكل على الدوام درعًا للقدس وحصنًا أمينًا لها، وهي تحمي وتدافع عن الثوابت الوطنية حتى تحرير كامل فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتحقيق العودة إليها”.

وأشار إلى أن شعار الانطلاقة حمل خارطة فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها، لتجسيد حقنا الأبدي في كل شبر من أرضنا المباركة. كما قال.

وأضاف، إن “الشعار تضمن أيضًا الأسرى الأحرار في سجون العدو، الذين يمثلون جزءًا أصيلًا من الشعب الفلسطيني، باعتبار رمزية قضيتهم الوطنية، وأصالة دورهم التاريخي في النضال الفلسطيني”.

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