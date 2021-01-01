  1. الرئيسية
  2. الصحة

أعراض خشونة الركبة وأسبابها المختلفة

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض خشونة الركبة وأسبابها المختلفة



وكالات / سما /

خشونة الركبة واحدة من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن مما تعيق الحركة بشكل طبيعي وتسبب ألم شديد ، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك علامات تدل على الإصابة بخشونة الركبة وهى:-

- ألم شديد في الركبة.

- سماع صوت طقطقة من الركبة.

- ألم شديد عند ثنى الركبة أو صعود السلم.

- قد يحدث تورم والتهاب شديد.

وهناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة وهى:-

- العوامل الوراثية.

- زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

- الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس الخطأ يسبب خشونة الركبة.

- إهمال ممارسة الرياضة.

- إصابات في الركبة وكسور.

- ضغط شديد في الركبة

- الإفراط في تناول اللحوم والبقوليات يزيد من مشاكل الركبة بسبب زيادة حمض اليوريك.

وهنا ينصح بالمتابعة مع الطبيب مع تناول المكملات الغذائية والفيتامينات التي تساعد على تعزيز قوة العضلات وعلاج الخشونة، مع ممارسة التمارين الرياضية التي يصفها الطبيب وتكون مناسبة لحالة المريض وعمره.

#خشونة الركبة #الركبة #العظام #الحركة #طقطقة

الأكثر قراءة اليوم

أبو حسنة: المفوض العام للاونروا وافق على كافة مطالب الموظفين

تقرير: ضباط إسرائيليون يغتصبون سيدات فلسطينيات وفضائح جنسية تهز الجيش الإسرائيلي

ظهور جمهورية جديدة في العالم و أول رئيس لها امرأة

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار

إسرائيل لواشنطن وبروكسل: إيران اتخذت إجراءات لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%

رئيس "فايزر": ثلاث جرعات من اللقاح ستحمينا من "أوميكرون"

السماح لـ4 مصانع فلسطينية تسويق منتجاتها في إسرائيل وأوروبا

الأخبار الرئيسية

p

الرئيس عباس يجتمع مع أمير قطر

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وزيرة الصحة تكشف عن توصيات لجنة الوبائيات لمجلس الوزراء

fFicn

صحيفة تكشف عن أبرز بنود الورقة السياسية التي قدمتها حماس للقاهرة

اشتيه

اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب وقد لا نستطيع الإقتراض من البنوك

الاتصالات الفلسطينية