أعراض خشونة الركبة وأسبابها المختلفة

وكالات / سما /

خشونة الركبة واحدة من أبرز المشاكل التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن مما تعيق الحركة بشكل طبيعي وتسبب ألم شديد ، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك علامات تدل على الإصابة بخشونة الركبة وهى:-

- ألم شديد في الركبة.

- سماع صوت طقطقة من الركبة.

- ألم شديد عند ثنى الركبة أو صعود السلم.

- قد يحدث تورم والتهاب شديد.

وهناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بخشونة الركبة وهى:-

- العوامل الوراثية.

- زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

- الوقوف لفترات طويلة أو الجلوس الخطأ يسبب خشونة الركبة.

- إهمال ممارسة الرياضة.

- إصابات في الركبة وكسور.

- ضغط شديد في الركبة

- الإفراط في تناول اللحوم والبقوليات يزيد من مشاكل الركبة بسبب زيادة حمض اليوريك.

وهنا ينصح بالمتابعة مع الطبيب مع تناول المكملات الغذائية والفيتامينات التي تساعد على تعزيز قوة العضلات وعلاج الخشونة، مع ممارسة التمارين الرياضية التي يصفها الطبيب وتكون مناسبة لحالة المريض وعمره.