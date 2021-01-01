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ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021



وكالات / سما /

حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، جائزة أفضل مهاجم في العالم لعام 2021.

وتوج ليفاندوفسكي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال عام 2021، ليحصد الليلة جائزة أفضل مهاجم بالعالم خلال حفل الكرة الذهبية على مسرح "دو شاتليه"، بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وأعرب ليفاندوفسكي عن سعادته الكبيرة بعد فوزه بتلك الجائزة، وقال: "أنا فخور لوجودي هنا، بعد الأوقات الصعبة التي مررنا بها العام الماضي، أثناء جائحة كورونا".

وأضاف: "فخور للغاية بهذه الجائزة، لأنني أعلم ماذا تعني بالنسبة لي، فهي ستكون مشجعة وحافزا لي على تسجيل المزيد من الأهداف".

ووجه ليفاندوفسكي، الشكر للاعبي بايرن ميونخ، وقال: "أشكر فريقي واللاعبين والمدير الفني وطاقم التدريب والإداريين على دعمهم المستمر".

وأوضح: "ليس من السهل إحراز الأهداف دونهم، فهم يساعدونني دائمًا على أن أكون لاعبًا متميزًا".

وختم: "أشكر أمي وأختي وزوجتي على هذا الدعم المستمر، والذي كان سببًا رئيسيًا في وقوفي هنا".

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