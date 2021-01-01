تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، عن اللاعب الذي سيحصد جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في الحفل المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، هو من سيتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

وأوضحت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، سيكون المنافس الأبرز لـ"البرغوث"، وسيحل في الترتيب الثاني.

وأشارت "ماركا", إلى أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، يعلم أنه لن يحصد الجائزة في حفل الاثنين، إذ سيأتي في المركز الثالث.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية، التي تُقدم لأفضل لاعب في العالم، 30 لاعبا ضمن قائمة أعلنت عنها المجلة في وقت سابق، لتتيح الفرصة أمام 180 صحفيا للتصويت عليها.