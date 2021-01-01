  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لا وفيات..

الصحة بغزة: تسجيل 138 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين 29 نوفمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 138 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة، وإصابة (138) جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (144) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (874)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (187113) إصابة، والحالات النشطة (1336) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (184134) حالة، والوفيات (1643) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (55) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (39) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760) جرعة، فيما تلقى (506208) شخصاً التطعيم.

#غزة #وزارة الصحة #الصحة بغزة #فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

ما هي فُرص نجاح المشروع المِصري الإسرائيلي الجديد لتحويل قِطاع غزّة إلى “دبي ثانية”؟

عرض إسرائيلي لدكتاتوريي العالم: سلاح فتاك مقابل نقل السفارة

بعد رفض دعوى الطبيب الفلسطيني الذي فقد بناته الثلاث: محاولات لمقاضاة إسرائيل دوليا

الرئيس الاسرائيلي يقتحم الحرم الابراهيمي (فيديو)

أسعار صرف العملات

الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران

الصحة الإسرائيلية : "أوميكرون" الأكثر إثارة للقلق لكن اللقاح يمنح حماية منها

الأخبار الرئيسية

إضراب شامل في مرافق ومؤسسات الأونروا

هنية

مصادر: "حماس" سلّمت القيادة المصرية ورقة سياسية متكاملة.. وهذا ما تضمّنته

الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران

جبارين يلوّح باقتراب صفقة وفاء الأحرار الثانية ويؤكد: حماس ماضية في طريقها نحو التحرير ويدها على الزناد

الجيش

يسرائيل هيوم: من 4 ذكرها كوخافي.. أي الساحتين أخطر على إسرائيل.. إيران أم غزة؟

الاتصالات الفلسطينية