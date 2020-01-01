الجيش الإسرائيلي يدرس بشكل متزايد "الخطة ب" حال فشل المحادثات النووية مع إيران

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل تطوير قدرته على توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيرانية إذا اقتضت الظروف ذلك.

ومن المقرَّر أن تستضيف فيينا، غدا الإثنين، استئناف المحادثات بين إيران و الولايات المتحدة مع الأطراف الأخرى بشأن الاتفاق النووي، بعد توّقف دام 5 أشهر، على أمل إعادة التوصل إلى اتفاق لكبح الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية.

وقد أجرى الجيش الإسرائيلي، تدريبات واسعة في شمال البلاد في أكتوبر/تشرين الأوَّل ونوفمبر/تشرين الثاني، كما أن هناك خطط لإجراء تدريبات أكثر بنسبة 50 في المئة خلال العام المقبل، علما أن سنة 2020 شهدت إرتفاع نسبة التدريبات 30 في المئة مقارنة بالسنة التي سبقتها، ويأتي هذا الإرتفاع الكبير من التدريبات بعد سنوات من الركود وسيكون أكبر تدريب خلال خمس سنوات القادمة، خاصة لقوات الاحتياط.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في إجراء مناورات مع دول الخليج العربية بعد توقيع اتفاقية إبراهيم، وكانت مشاركته في تدريب أمني بحري متعدد الأطراف في البحر الأحمر مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، رسالة واضحة لإيران.

وخلال هذه التدريبات، تدربت القوات على معركة جوية، و رافقت الطائرات الإسرائيلية مؤخرًا قاذفة ثقيلة استراتيجية من طراز B-1B و KC-10 للتزود بالوقود في طريقهما إلى الخليج. كما رافقت طائرات من مصر والأردن والبحرين والسعودية تلك الطائرات أثناء تحليقها في المجال الجوي لكل منها.

شهد تدريب "العلم الأزرق" لهذا العام حوالي 40 طائرة من ألمانيا (ست طائرات يوروفايتر) وإيطاليا (خمس طائرات إف -35 وخمس طائرات جي 550) وبريطانيا (ست طائرات يوروفايتر) وفرنسا (أربع طائرات رافال) والهند (خمس طائرات ميراج) واليونان ( أربع طائرات F-16) ، والولايات المتحدة (ست طائرات F-16 CJ)

وقال الجيش الإسرائيلي أثناء التدريبات، إن التمرين ركز على "توسيع وتعزيز القدرات العملياتية للقوات المشاركة"، مع التركيز على الهجمات جو - جو وجو - أرض ، فضلا عن التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الأرضية "وسيناريوهات تشغيلية مختلفة في أرض العدو "

قال قائد فرقة ماروم، الكولونيل أفيران ليرير، في تصريح لـ صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بعد تدريبات استمرت أسبوعين مع 500 جندي من اللواء 51/5 مشاة البحرية التابع لقوات البحرية الأمريكية ، "إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون مستعدًا للقتال مع القوات الأخرى".

وأكد أن التدريبات تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الحليف الرئيسي لإسرائيل ومشاة البحرية الذين "يشكلون قوة مهمة في الجيش الأمريكي ولدينا الكثير من المصالح المشتركة معهم".

"الولايات المتحدة تحارب دائمًا كتحالف وقد يكون ذلك جزءًا من تحالف مستقبلي. علينا ، كجيش ، أن نفعل كل ما في وسعنا لنكون مستعدين لصراع مستقبلي ، ونرى الأمريكيين كحليف استراتيجي وقد يكون هناك وقت نعمل فيه ونقاتل معًا ".

ومن جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن "أفضل سيناريو" سيكون صفقة لا تركز فقط على تخصيب اليورانيوم ولكن أيضًا على اتفاق طهران. برنامج الصواريخ الباليستية وعدائه الإقليمي" مضيفا فيما يتعلق بإيران، "لقد أمرت الجيش بتحسين و تعزيز قوته، بالتوازي مع مناقشاتنا مع شركائنا الاستراتيجيين "،