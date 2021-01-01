مصادر: "حماس" سلّمت القيادة المصرية ورقة سياسية متكاملة.. وهذا ما تضمّنته

غزة /سما/

أفادت قناة الميادين، مساء اليوم، أنَّ "حركة حماس سلّمت القيادة المصرية ورقةً سياسيةً متكاملةً لمستقبل العمل الفلسطيني".

ونوهت القناة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" الى أنَّ "الورقة تتضمن رؤية حماس حيال قضايا أساسية داخلياً وخارجياً".

كما أشارت إلى أنه "من عناوين الرؤية ما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية والانتخابات التشريعية".

ووفق المصادر فإن "الورقة تضمنت مسألة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وصفقة تبادل الأسرى، وكذلك العلاقة الخارجية للحركة مع دول المنطقة".

وختمت المصادر المطلعة بالقول إنَّه "يُفترض أن يتمَّ اجتماعٌ قريبٌ في القاهرة بين حماس والجانب المصري".