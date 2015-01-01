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الأردن: 22 آذار موعد إجراء الانتخابات المحلية

الأحد 28 نوفمبر 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 22 آذار موعد إجراء الانتخابات المحلية



عمان /سما/

حددت الهيئة المستقلة للانتخابات بالأردن، 22 من مارس/آذار المقبل موعدا لإجراء انتخابات المحليات.

جاء ذلك وفق بيان للهيئة، الأحد، وأشارت إلى أن مجلس مفوضيها قرر اعتبار الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

ونقل البيان عن متحدث الهيئة، جهاد المومني، قوله "إن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية".

وأكد جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات "وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية".

ويأتي تحديد الهيئة لموعد الاقتراع، بعد قرار مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بإجراء الانتخابات.

وكان مجلس الوزراء قد حل مجالس المحليات في مارس الماضي؛ تمهيدا لانتخابات جديدة، بعد أن أكملت مدتها القانونية، وهي 4 سنوات.

وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل، إلا إنه تقرر في سبتمبر/ أيلول الماضي تأجيلها 6 أشهر أخرى؛ بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات على قانون الانتخاب.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في 15 أغسطس/آب 2017، بالتزامن مع انتخابات "اللامركزية" التي شهدتها البلاد للمرة الأولى بعد إقرار قانون خاص لها عام 2015.

وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن "اللامركزية"، فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.

#الاردن #الانتخابات المحلية

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