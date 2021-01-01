أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

وكالات / سما /

يضم متجر جوجل بلاي ملايين التطبيقات، وتزداد مكتبة التطبيقات الخاصة بالمتجر يوميًا بفضل المطورين الذين يعملون بشكل مستمر.

وبسبب صعوبة البحث في المتجر وسط التطبيقات التي تضاف يوميًا، فإن الكثير من التطبيقات المميزة تمر دون أن يلاحظها أحد.

ونتيجةً لذلك قمنا بجمع تطبيقات قد لا تعرفها أو لم تسمع عنها سابقًا، ولكنها من التطبيقات المميزة التي تستحق فرصة.

تطبيق NewPipe

يعمل NewPipe كتطبيق لتشغيل الملفات الموسيقية ومقاطع الفيديو في هواتف أندرويد، وهو تطبيق مفتوح المصدر.

ويستخدمه الكثيرون حول العالم كبديل لمشغل اليوتيوب الموجود في هواتفهم، كما أن التطبيق لا يعتمد على خدمات جوجل.

ونتيجًة لذلك يمكن استخدامه مع الهواتف التي لا تدعم خدمات جوجل مثل هواتف هواوي الصينية أو غيرها.

ويمكنك البحث عن أي مقطع فيديو في يوتيوب مباشرةً عبر هذا التطبيق، وذلك دون تسجيل الدخول في التطبيق نهائيًا.

وتستطيع تثبيت التطبيق مجانًا عبر متجر جوجل بلاي أو عبر الموقع الرسمي للتطبيق.

تطبيق Phone Call Free APP

يعمل هذا التطبيق كبديل للاتصال الهاتفي عبر شبكات المحمول، وهذا يعني أنك تستطيع اجراء المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلًا من الاعتماد على شبكة المحمول.

وتم تطوير التطبيق من قبل مجموعة شركات HotSpot لخدمات VPN المختلفة، لذلك يعتبر من التطبيقات الآمنة.

ويعمل التطبيق مباشرةً دون الحاجة إلى وجوده لدى الطرف المستقبل للمكالمة، حيث تستطيع اجراء المكالمة إلى رقم هاتفه مباشرةً.

وقد لا يعمل التطبيق في بعض البلاد التي تمنع شبكات الإتصالات فيها مكالمات VOIP والبروتوكولات المستخدمة فيها.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجانًا عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق Coachgram

يسمح لك CoachGram بوضع كلمة مرور تمنع المستخدمين من الرد على المكالمات في هاتفك دون إدخالها.

ويمكنك استخدام التطبيق لوضع كلمة المرور لمعظم خدمات الهاتف بما فيها خدمات الرسائل النصية والصور وغيرها.

ويعمل التطبيق على حماية خصوصية المستخدمين ومنع المتطفلين من الرد علي المكالمات دون إذن.

كما تستطيع إخفاء المكالمات الواردة أو الرسائل من مستخدم بعينه، وذلك لحماية خصوصيتك وخصوصية هذا المستخدم.

ويمكنك تثبيت التطبيق مجانًا عبر متجر جوجل بلاي.

تطبيق Go Cut

توجد الكثير من التطبيقات التي يمكنك استخدامها في التعديل على مقاطع الفيديو مباشرةً عبر الهاتف.

ولكن يمتاز هذا التطبيق بمجموعة كبيرة من التأثيرات التي يمكنك استخدامها مجانًا وأخرى مدفوعة تحتاج لشرائها.

ويمتلك التطبيق مجموعة كبيرة من المقاطع الموسيقية التي يمكنك الوصول إليها مجانًا أو عبر شرائها بحسب المقطع.

ويدعم التطبيق تعديل مقاطع الفيديو عبر استخدام الطبقات المتعددة للمقطع لوضع أكثر من تأثير معًا.

كما تستطيع استخدامه في تعديل الصور مباشرةً دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيق آخر إلى جواره لتعديل الصور.

ويأتي التطبيق مع واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص بشكل كبير، حيث تستطيع التحكم في العوامل الظاهرة فيها.