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عقد اجتماعات طارئة لبحث تداعيات المتحور "أوميكرون" في غزة والضفة

الأحد 28 نوفمبر 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عقد اجتماعات طارئة لبحث تداعيات المتحور "أوميكرون" في غزة والضفة



غزة/سما/

 تعقد وزارة الصحة بغزة  ظهر اليوم مؤتمر صحفيا مهما حول آخر تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف في وقت سابق، إن وزارة الصحة ستعقد اجتماعاُ للطاقم الفني لمناقشة تطورات "كورونا" والمتحور الجديد ورفع تقريرها لخلية الأزمة بالقطاع.

وأوضح أنه بناء على تقرير الصحة سيتم مناقشة الأمر في اجتماع خلية الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة.

و من المقرر ان تعقد لجنة الوبائيات في الضفة اليوم الأحد ،  اجتماعاً طارئاً هاماً لبحث الحالة الوبائية والتطعيمات، والمتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" والتوصيات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حسب توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية .

وتقوم العديد من الدول بتشديد إجراءات الدخول والخروج منها خوفا من المتحور الجديدن والذي تشير بعض التقارير إلى سرعة انتشاره أكثر بـ500 مرة من فيروس كورونا الصيني.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة دعت ،أمس السبت، جمهور المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيدي، وعدم المصافحة، وأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي أن هذه الإجراءات ستحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، خصوصاً في ظل اكتشاف متحور "أوميكرون.

وتابعت د. الكيلة: في ظل الطلب العالمي الكبير على لقاحات كورونا، وعدم استطاعة بعض الدول تأمين جرعات كافية لمواطنيها، فإن فلسطين لديها مخزون كافٍ من اللقاحات، داعية المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى ضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعات.

ونوهت إلى أن باستطاعة المواطنين الذين مضى على أخذهم الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 6 أشهر أن يتوجهوا إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعة المعززة (الثالثة)، لزيادة حمايتهم من العدوى بفيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة إن المسؤولية الاجتماعية والوطنية تحتم على الجميع الالتزام التام بتدابير الوقاية والسلامة، لحماية أنفسهم وأبناء شعبهم.

وتمنت وزيرة الصحة السلامة التامة لأبناء شعبنا، والخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزية الوزارة وجميع كوادرها ومراكزها للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

#المتحور أوميكرون #غزة #الضفة

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