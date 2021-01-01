مرور غزة تنشر تنويهًا حول أعمال على الطريق في عدد من الأماكن

غزة/سما/

نشرت شرطة المرور في غزة ، اليوم الأحد، تنويهًا حول أعمال على الطريق في عدد من الأماكن.

وفيما يلي نص التعميم :

الجمهور الكريم نعلمكم بوجود أعمال على الطريق في عدد من الأماكن، على النحو التالي/

استمرار أعمال حفريات بنية تحتية في محافظة رفح على شارع صلاح الدين الغربي من مفترق خربة العدس (محطة تمراز) حتى معرض الشروق 'إغلاق جزئي"

أعمال تطوير و تأهيل في محافظة خانيونس منطقة حي الأمل من شارع القسام جنوبا حتى شارع البركة شمالا "إغلاق كلي للشارع مع تحويل الطريق".

أعمال تطوير و تأهيل في محافظة خانيونس "منطقة بني سهيلا_ شارع القدس " من دوار بني سهيلا الداخلي حتى 500 متر شرقا "إغلاق كلي للشارع مع تحويل الطريق".

أعمال متوقفة في محافظة خانيونس على شارع صلاح الدين_ منطقة معن بالقرب من التحلية 'إغلاق جزئي".

أعمال خط تصريف مياه الأمطار في محافظة خانيونس الشارع الواصل بين دوار بني سهيلا و دوار أبو حميد "إغلاق جزئي سيتم تحويل الطريق".

استمرار أعمال إزالة برج الجوهرة على مفترق ضبيط، لذا ندعو المواطنين للتحرك عبر ممرات المشاة حفاظا على حياتهم ومنعا لإعاقة الأعمال في المكان.

وجود أعمال تزفييت في محافظة غزة على شارع صلاح الدين بين الهندسية وأبو جراد بطول 120 متر السايد الغربي بجانب حجر الجبهة على بعد 50 سم "الإغلاق جزئي".