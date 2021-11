صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)

في حدث غير مسبوق شهد كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط، تنظيم صلاة يهودية بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس وجنود إسرائيليين، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي.

Benny Gantz is visiting a synagogue in Rabat, Morocco. Rav Gabriel Deri, from the synagogue, makes a prayer in favor of Israel Defense Forces (Tsahal). pic.twitter.com/eE6S05Gvwg