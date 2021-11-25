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صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)

الأحد 28 نوفمبر 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاة غير مسبوقة بحضور غانتس.. الدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي من كنيس في المغرب (فيديو)



الرباط/سما/

في حدث غير مسبوق شهد كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط، تنظيم صلاة يهودية بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس وجنود إسرائيليين، للدعاء من أجل الجيش الإسرائيلي.


 

خطوة وصفتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنها "حدث نادر، وهو أن تسمع صلاة من أجل رفاهية جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في بلد عربي، لا سيما عندما يكون بحضور جنود إسرائيليين"، قالت إنهم من أصول مغربية.

وبحسب الصحيفة تمت هذه الصلاة الأسبوع الماضي، عندما زار وزير الدفاع بيني غانتس كنيس "تلمود التوراة" في العاصمة المغربية الرباط.

وقالت الصحيفة أنه وبعكس الإمارات العربية والبحرين، اللتين طبعتا علاقتهما مع إسرائيل كجزء مما يسمى بـ"اتفاقات أبراهام"، فإن العديد من الإسرائيليين هم من أصول مغربية، حيث يوجد ما بين 250000 إلى ما يقرب من مليون إسرائيلي لهم جذور في المغرب.

#بيني غانتس #الجيش الاسرائيلي

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