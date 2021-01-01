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بلدية الخليل: الاستيطان يعمل على تفجير الأوضاع بالمحافظة

الجمعة 26 نوفمبر 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية الخليل: الاستيطان يعمل على تفجير الأوضاع بالمحافظة



الخليل /سما/

حذرت بلدية الخليل اليوم الجمعة، في بيانٍ لها، من خطورة الأوضاع في مدينة الخليل، نتيجة استمرار الهجمة الاستيطانية، والتي كان آخرها قرار بناء 372 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.

وطالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في بيان صادر عن البلدية، اليوم الجمعة، "الجهات الدولية وأحرار العالم بحماية الأرض الفلسطينية من الابتلاع من قبل الاستيطان وسياسات الاحتلال"، معرباً عن "قلقه الشديد من انفجار الأوضاع في الخليل مع تصاعد الانتهاكات والتعديات وسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال على محافظة الخليل بشكل عام وعلى البلدة القديمة ومحيط المسجد الإبراهيمي على وجه الخصوص".

وناشد رئيس بلدية الخليل، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بحماية الموروث الثقافي والإنساني الذي يتهدده الاستيطان في مدينة الخليل.

ودعا أبو سنينة أهالي محافظة الخليل إلى تعزيز تواجدهم بالبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، وعدم فتح المجال أمام المستوطنين للاستفراد بأهالي البلدة القديمة.

#بلدية الخليل #الاستيطان #مستوطنة كريات أربع

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