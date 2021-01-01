مواجهات عنيفة شمال بيت لحم خلال تشييع جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان

بيت لحم / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عايدة شمال بيت لحم، وذلك خلال تشييع جثمان الشهيد الطفل أمجد أبو سلطان من بيت لحم والذي استشهد برصاص الاحتلال في الخامس عشر من الشهر الماضي قرب منطقة الانفاق في بيت جالا، وشُيع جثمانه اليوم بعد احتجازه منذ استشهاده.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان قاموا بإلقاء الحجارة وعدد من الحارقات باتجاه الجنود الذين توغلوا باتجاه مدينة بيت لحم بعد فتح بوابة الجدار شمالي المدينة وردوا بإطلاق وابل كثيف من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات الغثيان، إذ تعمد الجنود إطلاق القنابل الغازية باتجاه المنازل والبنايات المجاورة.