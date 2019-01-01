المدعي العام الإسرائيلي: على نتنياهو إعادة 900 ألف دولار للأمريكيين

القدس المحتلة/سما/

طالب مدعي عام الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الخميس، رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، بإعادة 900 ألف دولار، إلى رجلي أعمال أمريكيين، قدما له هذا المبلغ كهدايا أثناء توليه منصبه.



وأوضح ماندلبليت، أنه "يجب على نتنياهو إعادة 300 ألف دولار إلى تركة الراحل، رجل الأعمال ناثان ميليكوفسكي الذي توفي في تموز/ يوليو الماضي، و600 ألف دولار لقطب العقارات سبنسر بارتريتش".

وقد تم تقديم رأيه القانوني إلى محكمة العدل العليا كجزء من التماس، حول هذه القضية، قدمته مجموعات الحكم الرشيد



يشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا أمرت في تموز/ يوليو الماضي، لجنة تصاريح مراقب الدولة ونتنياهو، بتوضيح سبب عدم كون الأموال هدية غير مشروعة، ولماذا لا يجب أن يطلب منه إعادتها بالكامل.



وقالت المحكمة إن على الطرفين توضيح سبب عدم إلغاء قرار لجنة التصاريح، الذي يطالب نتنياهو بإعادة 300 ألف دولار فقط من إجمالي الأموال من ميليكوفسكي.



وقررت اللجنة في عام 2019 أنه لا يتعين على نتنياهو إعادة المبلغ المتبقي على أساس أنه تم استخدامه في الدفاع القانوني عن زوجته سارة نتنياهو. إلا أن ماندلبليت أكد أن "الأموال التي حصل عليها نتنياهو من ميليكوفسكي هي هدية غير مشروعة، ويتعين عليه إعادتها".

ويواجه نتنياهو ثلاث تهم منفصلة، تتعلق الأولى بالاحتيال بعد تلقيه لهدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء، والثانية تتعلق بخيانة الأمانة وخلق تغطية إيجابية له في صحيفة إسرائيلية كبرى، مقابل دعمه لمشروع قانون كان من شأنه الإضرار بالخصم الرئيسي للصحيفة.



والقضية الثالثة مرتبطة بقبول رشاوى، وملقبة بالقضية رقم 4000، وتتعلق بتخطيط نتنياهو لمنح امتيازات ضريبية بمئات الملايين من الدولارات لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية العملاقة "بيزك" مقابل الحصول على تغطية إيجابية في موقع الشركة الإخباري "واللا".