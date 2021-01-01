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راديو علم يرد على بيان وزارة الاعلام بشأن قرار تحويل الإذاعات في الجامعات إلى تعليمية

الخميس 25 نوفمبر 2021 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
راديو علم يرد على بيان وزارة الاعلام بشأن قرار تحويل الإذاعات في الجامعات إلى تعليمية



الخليل /سما/

 رد راديو "علم" التابع لجامعة الخليل، على بيان وزارة الإعلام الفلسطينية الصادر اليوم الخميس، بشأن قرار تحويل الإذاعات في الجامعات إلى تعليمية.

وقال "علم"، إنهم تلقوا اتصالا من وزارة الإعلام يوم أمس السبت، أبلغوا فيه بقرار صدر عن الوزارة يقضي بتحويل برامج الإذاعات في الجامعات إلى برامج تعليمية دون التطرق إلى المواضيع والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب بيان "علم"، فإن مديرة البرامج في الراديو، تواصلت مع مدير مديرية الإعلام في الخليل، الذي أقرّ بوجود قرار صادر بشأن الإذاعات في الجامعات وتحويلها إلى تعليمية.

وأشار مدير مديرية الإعلام في الخليل، إلى أن القرار الصادر بالخصوص لم يعمم، مؤكدا أن قيام مديرة دائرة المرئي والمسموع في الوزارة بإبلاغ الإذاعات المعنية بالقرار هو خطأ فردي، كون القرار قيد الدراسة.

واعتبر راديو "علم"، أن هكذا قرارات لها أثر سلبي للغاية على حرية الصحافة في فلسطين، وتحد من قدرة وسائل الإعلام المستقلة على القيام بدورها.

وطالب، وزارة الإعلام، بإشراك المؤسسات الإعلامية في أي حوار يخصص لاتخاذ قرارات جديدة، تكون تلك القرارات تمس هذه الوسائل بشكل مباشر. 

#راديو علم #وزارة الاعلام

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