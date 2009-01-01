المعارضة السعودية لاتفاق "الماء مقابل الكهرباء" يتصدر عناوين المواقع العبرية

القدس المحتلة/سما/

المعارضة السعودية لاتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن و”إسرائيل”، موضوع الكورونا، والعنف في الوسط العربي، من القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الخميس.

هآرتس:

شخصيات رفيعة في مصلحة السجون تدعي: في سجن جلبوع أخفوا شكاوى لسجانات تعرض لاعتداء جنسي من أسير أمني.

المحكمة العليا الإسرائيلية: الطبيب الفلسطيني الذي قتلت بناته الثلاث في قصف إسرائيلي على غزة في العام 2009 لن يحصل على تعويض.

التحقيق في إصابة فلسطيني بجروح خطرة بعد حادث بسبب حجارة ألقاها عليه المستوطنين,

مقتل شاب 29 عاماً في إطلاق نار في مدينة حيفا.

المستشار القضائي للحكومة: على نتنياهو إعادة 2 مليون شيكل حصل عليها لتمويل الدفاع عن نفسه.

بلدية القدس تنوي إقامة حيّ استيطاني خارج حدودمنطقة الخط الأخضر.



يديعوت أحرنوت:

مقتل شخص بعد إطلاق النار عليه من مجهولين شرقي القدس.

كورونا: تسهيلات للعائدين من الخارج، فحص سريع قبل يوم من العودة.

الشرطة الإسرائيلية تغلق مطعم “العجوز والبحر” بحجة تشغيل عمال بدون تصاريح من مناطق السلطة الفلسطينية.

إدعاءات بحالات تحرش جنسي بمجندات من أسير أمني في سجن جلبوع، إحدى المجندات تدعي:” كل ما حاولوا إخفاءه خرج”.

استقالة رئيسة حكومة السويد بعد سبع ساعات من توليها منصبها.

واللــلا نيــوز:

“قودوا على مجندات الخدمة الإلزامية”: عاصفة في المستوى السياسي الإسرائيلي على خلفية قضية “سجانات الجنس” في سجن جلبوع.

الشرطة الإسرائيلية تغلق مطعم “البحر والعجوز” في يافا بحجة تشغيل عمال فلسطينيين بدون تصاريح.

بني جنتس وأفيغدور ليبرمان يقدمون مقترح لتعين عمير بيرتس مسؤولاً للصناعات الجوية.

السعوديون سمعوا باتفاق الماء مقابل الكهرباء بين الأردن و”إسرائيل” من موقع واللا نيوز، ويضغطون لإلغائه.

العنف في الوسط العربي: مقتل شاب بإطلاق نار في حيفا.

القنــاة 12:

صور وأشرطة فيديو لصدامات مع الشرطة الإسرائيلية في مطعم “البحر والعجوز”.

لجنة التعينات ضد تعين عمير بيرتس رئيساً لمجلس إدارة الصناعات الجوية.

المستشار القضائي للحكومة، على نتنياهو إعادة الأموال التي جمعها للدفاع عن نفسه,

مقتل شاب 29 عاماً في إطلاق نار في حيفا.

شركة أخرى من الشركات الكبيرة ترفع الأسعار.

معاريف:

استطلاع جديد يكشف: 97٪ من الأخصائيين الاجتماعيين واجهوا ظاهرة العنف المنزلي.

حملة واسعة للشرطة الإسرائيلية في النقب ضد الجريمة، مصادرة سلاح، وضبط حشيش، ومخالفات مرورية.

السعودية تضغط لإلغاء اتفاق الماء مقابل الكهرباء بين “إسرائيل” والأردن.

بعد زيارة وزير الحرب الإسرائيلي للمغرب: المغرب و”إسرائيل” وقعوا على اتفاقيات تعاون مشترك.

إسرائـــيل اليـــوم:

صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في مطعم “البحر والعجوز” في يافا، على خلفية قرار إغلاقه لشهر بحجة تشغيل عمال بدون تصريح.

المستوطنون في مستوطنات غلاف القدس: “الدولة اهملتنا أمياً”.

كبنيت الكورونا أقر تسهيلات للعائدين من الخارج.

بعد حادث استثنائي: وقف التدريبات في سلاح الجو الإسرائيلي.