القصف الإسرائيلي على سوريا وبوادر موجة كورونا خامسة تتصدر عناوين المواقع العبرية

القدس المحتلة/سما/

القصف الإسرائيلي الجديد على سوريا، وبوادر موجة كورونا خامسة، القضايا الرئيسة في عناوين المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأربعاء.

هآرتس:

كورونا: الخبراء الإسرائيليين لكبنيت الكورونا: فعالية اللقاح تتراجع، وبوادر على موجة كورونا خامسة.

ضربة أخرى لشركة NSO الإسرائيلية: شركة أبل ترفع دعوى على الشركة، وتطلب قرار منع عمل دائم لها في الولايات المتحدة.

أنباء من سوريا عن قصف إسرائيلي على حمص، ومقتل سوريان في القصف.

جدعون ساعر طلب تعيين الوزير السابق دان مريدور في لجنة البحث عن مستشار قضائي للحكومة.

قصف معسكر أمريكي شمال سوريا بالصواريخ دون وقوع إصابات.



يديعوت أحرنوت:

المنشآت النفطية والسفن وقوات التحالف: هذه هي الأهداف الإيرانية للطائرات بدون طيار.

اختراق لموقع وزارة الصحة الإسرائيلية: معارضون للتطعيم ضد الكورونا تمكنوا من منح اشارة الخضراء.

أنباء من سوريا عن قصف جوي إسرائيلي على حمص.

استراليا تعتبر حزب الله وكل أذرعه حزب إرهابي.

عضو الكنيست أفير كارا سيخضع للتحقيق في موضوع التصويت المزدوج في الكنيست.

شركة أبل تطالب بحجب دائم لبرنامج بيغاسوس الخاص بشركة التجسس NSO في الولايات المتحدة.



واللــلا نيــوز:

نفتالي بنت: من الممكن أن تُلغي احتفالات كبيرة في حانوكا حالت تفشت الكورونا من جديد.

مقتل مواطنان وجرح ستة جنود في قصف على سوريا نُسب ل “إسرائيل”.

عضو الكنيست كارا سيخضع للتحقيق في قضية التصويت المزدوج في الكنيست.



القنــاة 12:

على خلفية المفاوضات النووية مع إيران: مواجهة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، بنت ضد إدارة بايدن.

خرق لموقع وزارة الصحة الإسرائيلية،مكن من منح شارة خضراء دون تطعيم.

تحقيق جنائي ضد عضو الكنيست افير كارا.

القناة 12 العبرية تدعي أن سفر زوجة منفذ عملية القدس فادي أبو شخيدم سبب مركزي وراء تنفيذ العملية.

كبنيت الكورونا: رغم تزايد عدد الإصابات الوزراء قرروا عدم فرض قيود جديدة، وتمديد الشارة الخضراء.



معاريف:

على خلفية تزايد عدد إصابات الكورونا، وحملة تطعيم الأطفال، رئيس الوزراء أمر بحملة فحوصات قبل العودة من إجازة العيد.

في أعقاب الأزمة بين البلدين، هل بولندا و”إسرائيل” في الطريق لحل وسط.

الدفاعات الجوية السورية أطلقت مضادات جوية في أعقاب قصف جوي.

روسيا والصين يعززان العلاقات لمواجهة التهديدات الأمريكية.

قطر تدفع ثمن المحروقات لغزة لغايات دفع رواتب موظفي حماس.



إسرائـــيل اليـــوم:

في الحرب القادمة: الجيش الإسرائيلي سيجند وحدة من قوات الاحتياط لحماية الطرقات من “عرب إسرائيل”.

“إسرائيل” قصفت في حمص في سوريا، وإصابة ستة جنود سوريين في القصف.

عربية من القدس أصرت على التجنيد، وأصبحت مجندة مميزة.

رئيس قسم الصحة العامة في الصحة الإسرائيلية: “مؤشرات على أن الكورونا تتسلل للدماغ وتؤثر عليه”.