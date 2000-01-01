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"الهلال" السعودي يتوّج بلقب دوري أبطال آسيا 2021

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهلال" السعودي يتوّج بلقب دوري أبطال آسيا 2021



الرياض /سما/

 توّج نادي "الهلال" السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على "بوهانج ستيلرز" الكوري الجنوبي، بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وافتتح "الهلال" النتيجة مبكّرًا بعد مرور 15 ثانية فقط من المباراة، عبر نجمه الشاب ناصر الدوسري، قبل أن يعزّز فوزه بهدف ثانٍ في الدقيقة (63).

وبات "الهلال" الأكثر تتويجًا بدوري أبطال آسيا بأربعة ألقاب أعوام 1992 و2000 و2019 و2021، لينجح في فك الاشتباك مع "بوهانج ستيلرز" تحديدًا الذي يملك ثلاثة ألقاب.

#نادي الهلال السعودي #دوري أبطال آسيا #دوري أبطال آسيا 2021

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