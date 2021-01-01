هارتس : 26 عضوًا من الكونغرس يطالبون بلينكن بالضغط على إسرائيل لمنع البناء في منطقة E1

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هارتس العبرية اليوم عن ان 26 عضوًا في الكونغرس الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن للعمل من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع البناء في المنطقة المصنفة E1 شرقي القدس.

وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن أعضاء الكونغرس هم من الحزب الديمقراطي ووجهوا الدعوة لبلينكن عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في المنطقة.

وأعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم الشديد إزاء القرارات والخطط الإسرائيلية لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ما يقوض حل الدولتين، في انتهاك واضح للقانون الدولي، مشيرين إلى أنه في عهد إدارة دونالد ترامب كان هناك زيادة بنسبة 28% في عمليات البناء الاستيطاني بالضفة وهي زيادة كبيرة مقارنة بالإدارات الأميركية السابقة.

وتعتبر الإدارة الأميركية الحالية منطقة E1 خطًا أحمر ونقطة لا عودة لحل الدولتين، لأنها تقسم الضفة الغربية بطريقة تجعل من الصعب على الفلسطينيين التنقل بينها من الشمال والجنوب.

وقال أعضاء الكونغرس أن هذه المنطقة تمثل ممرًا أساسيًا لحياة الفلسطينيين والبناء فيها سيحد من التنقل بين شمال وجنوب الضفة.