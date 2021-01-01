ملكة جمال اليونان تعلن انسحابها من مسابقة جمال الكون المقامة في إسرائيل

وكالات -

قرّرت ملكة جمال اليونان الانسحاب من مسابقة ملكة الكون التي سوف تقام في إيلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأعلنت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أن ملكة الجمال اليونانية، رافائيلا بلاستيرا، أعلنت انسحابها.

ونقلت الحملة عن بلاستيرا قولها: "لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك".

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حكومة جنوب أفريقيا أنها "سحبت الدعم" من ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسّك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في المسابقة.

وتواجه إسرائيل دعوات مقاطعة ثقافية من جوانب عدة، من ذلك عريضة تطالب المغني الكندي، جاستن بيبر، بإلغاء حفله المقرر أن يحييه في إسرائيل في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وجاء في العريضة: "وفقاً لهيومن رايتس ووتش، منظمة حقوق الإنسان الأكثر احتراماً في العالم، و"بتسيلم"، أكبر منظمة لحقوق الإنسان في إسرائيل، فإن إسرائيل تمارس الفصل العنصري من النهر إلى البحر".