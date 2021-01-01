القبض على مشعوذ في نابلس احتال على سيدة بمبلغ 20 ألف شيكل

نابلس /سما/

ألقت الشرطة، الاثنين، القبض على مشتبه فيه بالشعوذة والاحتيال على سيدة في محافظة نابلس بمبلغ 20 ألف شيكل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن سيدة تقدمت بشكوى حول قيام مجهول بالإحتيال عليها عن طريق الشعوذة حيث دفعت له مبلغ 20 ألف شيكل، وبالبحث والتحري وجمع الأدلة الجنائية تم حصر الإشتباه بشخص، وجرى القبض عليه، وبتدوين إفادته فقد أقرّ بقيامه بالإحتيال على السيده وأخذ المبلغ المالي منها.

وأضافت، إن الشرطة تحفظت على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.