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القبض على مشعوذ في نابلس احتال على سيدة بمبلغ 20 ألف شيكل

الإثنين 22 نوفمبر 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مشعوذ في نابلس احتال على سيدة بمبلغ 20 ألف شيكل



نابلس /سما/

ألقت الشرطة، الاثنين، القبض على مشتبه فيه بالشعوذة والاحتيال على سيدة في محافظة نابلس بمبلغ 20 ألف شيكل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن سيدة تقدمت بشكوى حول قيام مجهول بالإحتيال عليها عن طريق الشعوذة حيث دفعت له مبلغ 20 ألف شيكل، وبالبحث والتحري وجمع الأدلة الجنائية تم حصر الإشتباه بشخص، وجرى القبض عليه، وبتدوين إفادته فقد أقرّ بقيامه بالإحتيال على السيده وأخذ المبلغ المالي منها.

وأضافت، إن الشرطة تحفظت على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية

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