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بعد 131 يوماً.. الاسير كايد الفسفوس ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

الإثنين 22 نوفمبر 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 131 يوماً.. الاسير كايد الفسفوس ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام



رام الله /سما/

علق الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام الذي استمر 131 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في 14/12/2021.

وأفادت عائلة الأسير الفسفوس، بأن نجلها سيبقى محتجزا في المستشفى وسيبقى اعتقاله الإداري مجمدا إلى حين الإفراج عنه.

وكان الأسير الفسفوس أعلن إضرابه عن الطعام قبل عدة أشهر رفضا لاعتقاله الإداري؛ وخلال الشهر الأخير دخل حالة صحية خطيرة دفعت الاحتلال لتجميد اعتقاله الإداري، ولكنه بقي مصرا على إضرابه حتى إلغاء الإداري بشكل نهائي.

والأسير الفسفوس (31 عاماً) من مدينة دورا جنوب الخليل، اعتقل بتاريخ 15.10.2020، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، ومتزوج وأب لطفلة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، علق الأسير عياد الهريمي إضرابه المفتوح عن الطّعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يفرج عنه بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022.

وما يزال أسيران يواصلان معركة الإضراب عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري، هما هشام أبو هواش المضرب منذ 98 يوما، ولؤي الأشقر المضرب منذ 43 يوما.

ويذكر أن الأسير علاء الأعرج قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 103 أيام، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، الخميس الماضي.

وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، علّق الأسير مقداد القواسمة إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي بدأه قبل 113 يوما، مقابل الإفراج عنه في فبراير/شباط من العام المقبل.

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