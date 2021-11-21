عملية الشهيد"أبو شخيدم" في القدس تتصدر عناوين المواقع الإخبارية العبرية

القدس المحتلة/سما/

عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس أمس الأحد الخبر المركزي في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الاثنين.

هآرتس:

وزير الحرب الإسرائيلي، الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية عليها استثمار الأموال في تحسين مستوى حياة الفلسطينيين.

كورونا: الخبراء ينصحون وزارة الصحة الإسرائيلية إعطاء جرعة عاجلة لأبناء12-15 عاماً.

رئيس الموساد السابق:”ليس من المؤكد بالإمكان التوصل لإتفاق مع إيران، رئيسي متطرف”.

مقتل سيدة طعناً في الجديدة – المكر، والعشرات أثاروا الشغب في مستشفى نهاريا.

رئيس بلدية متهم بالقتل في قضية الإختفاء في القدس قبل 30 عاماً.



يديعوت أحرنوت:

توتر في البلدة القديمة في القدس في أعقاب عملية إطلاق النار أمس.

كورونا: عشرات آلاف العائلات حجزوا موعداً لتطعيم الأطفال.

خلال 5 سنوات: ارتفاع بنسبة 52% في نسبة التوجهات لمركز المتضررين من الاعتداءات الجنسية.

اعتقال زوج سيدة وجدت مقتولة بطعنات سكين في بلدة الجديدة – المكر.

بعد عملية القدس، المئات في مسيرة مؤيدة لحماس شرقي القدس.



واللــلا نيــوز:

استنفار في المؤسسة الأمنية: القلق من أن تؤدي صور منفذ العملية في القدس لعمليات تحاكي عمليته.

تقرير الاعتداءات الجنسية في المجتمع، نصفها تقع في البيت، و80% تغلق دون لوائح اتهام.

في أعقاب انتقاده بشدة، رئيس الوزراء نفتالي بنت حجب حساب تويتر لوالد مستوطنة قتلت في عملية في القدس في العام 2017.

شكوك بجريمة قتل، ابنة 55 عاماً وجدت مقتولة طعناً، زوجها اعتقل.



القنــاة 12:

بعد عملية القدس: أصوات فلسطينية تطالب اليهود بالعودة من حيث أتو، وأن يأتوا هنا كسياح فقط.

المعارضة تهاجم نفتالي بنت لحجبه حساب تويتر لوالد مستوطنة قتلت في عملية في القدس في العام 2017.

خوف من عمليات تحاكي عملية القدس أمس، واستنفار أمني في مدينة القدس.

كورونا: الأغلبية من الخبراء مع جرعة ثالثة لجيل 12-15 عاماً.



معاريف:

مواجهات في القدس والضفة الغربية في أعقاب العملية في البلدة القديمة في القدس.

والد مستوطنة قتلت في عملية للمقاومة، نفالي بنت حجب حسابي على تويتر.

في استفتاء تلفوني، الوزراء صادقوا على قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء.



إسرائـــيل اليـــوم:

تحليل: “إسرائيل” يجب أن تضع نهاية للعبة المزدوجة لحركة حماس، هدوء أو حرب في كل الجبهات.

نفتالي بنت ويائير لبيد يدرسون عودة “إسرائيل” لليونسكو.

أحداث شغب في مستشفى آخر، وهذه المرّة في نهاريا.