واشنطن تعلق على عملية اطلاق النار بالقدس

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس فجر اليوم الاثنين على عملية إطلاق النار التي وقعت، صباح يوم الأحد، في القدس وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين من جنود الاحتلال.

وقال برايس في تغريدةٍ له عبر (تويتر): " ندين بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي نفذه مسلح من حمـاس في البلدة القديمة بالقدس، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم.

We strongly condemn the Hamas terrorist attack in Jerusalem today. We offer our condolences to the victims and their families. https://t.co/wmeLZrrMGT