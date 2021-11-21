  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تعلق على عملية اطلاق النار بالقدس

الإثنين 22 نوفمبر 2021 05:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلق على عملية اطلاق النار بالقدس



واشنطن/سما/

علق المتحدث باسم  وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس فجر اليوم الاثنين على عملية إطلاق النار التي وقعت، صباح يوم الأحد، في القدس وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين من جنود الاحتلال.

وقال برايس في تغريدةٍ له عبر (تويتر): " ندين بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي نفذه مسلح من حمـاس في البلدة القديمة بالقدس، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم.


 

#واشنطن #عملية القدس #حماس

الأكثر قراءة اليوم

(مرفق الرابط) ..فتح باب التسجيل لعمال غزة للترشح للعمل في الداخل المحتل

من هو منفذ عملية القدس ؟

شهيد و مقتل جندي اسرائيلي و اصابة 4 في اطلاق نار بالقدس (صور وفيديوهات)

قناة عبرية تكشف "التسلسل الكامل" لعملية القدس

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة إسرائيلية لتوسيع معبر رفح

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

السفير "العمادي" يصل قطاع غزة قريبا لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

بهاء

بالفيديو: تفاصيل لأول مرة عن الشهيد أبو العطا في وثائقي " بتوقيت التاسعة"!

WhatsApp Image 2021-11-21 at 09.54.48 (1)

"إسرائيل" تتأهب: عملية القدس قد تفجر الأوضاع

بارليف

كيف علق قادة الاحتلال على عملية إطلاق النار بالقدس ؟

تقرير : مصر تعود إلى قطاع غزة عبر بوابة إعادة الإعمار

القدس

قناة عبرية تكشف عن حدث هو الأول منذ سنوات في القدس بعد عملية اليوم (فيديو)

الاتصالات الفلسطينية