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التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران

الأحد 21 نوفمبر 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران



الرياض /سما/

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الأحد تدمير طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان إن شظايا تناثرت على حي العريسة السكني دون إصابات بين المدنيين بعد تدمير الطائرة الحوثية المفخخة.

وأوضح أن المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتنفيذ الهجوم العابر للحدود.

وشدد التحالف على أن انتهاكات الحوثيين تسيء

والسبت أعلن التحالف تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية، مؤكدا بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.

كما كشف التحالف العربي عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

وأشار إلى "فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء"، كاشفا "سقوط الصاروخين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما".

لسياسة ضبط النفس، وجهود الحل السياسي، وخيارات الردع مطروحة.

#التحالف العربي #السعودية #اليمن #الحوثيون #طائرة مسيرة حوثية #مطار نجران

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