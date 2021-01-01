"مرور غزة" تهيب بالسائقين القيادة بحذر وتمهل بسبب الأمطار

غزة/سما/

أهابت الإدارة العامة لشرطة المرور في غزة، اليوم الأحد، بالسائقين في كافة محافظات قطاع غزة، القيادة بحذر وتمهل تفادياً لحدوث انزلاقات بسبب أمطار المياه التي تشكلت إثر المنخفض الجوي التي تأثرت به فلسطين، الجمعة.

ونوهت شرطة المرور، النشرة المرورية وحالة الطرق في المحافظات الجنوبية، من استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية ، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.

واكد استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

عند حدوث أي حادث مروري، قالت شرطة المرور: "يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 177".