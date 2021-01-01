العثماني: تصنيف بريطانيا حماس منظمة "إرهابية"انحياز لإسرائيل

الرباط /سما/

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية السابقة، إن قرار بريطانيا تصنيف حركة “حماس” الفلسطينية منظمة “إرهابية” يناقض موقف أغلب دول العالم بما فيها الأوروبية وهو انحياز لإسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة للعثماني الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” (معارض) عبر حسابه على تويتر.

وقال العثماني: “قرار حكومة بريطانيا تصنيف حماس منظمة إرهابية يناقض موقف أغلب دول العالم بما فيها الأوربية، وهو انحياز للاحتلال الإسرائيلي، وقد لقي ذلك القرار انتقادات حتى من شخصيات بريطانية”.

وأضاف أن “مقاومة الاحتلال حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المحتلة، فتحية لحماس ولكل الشعب الفلسطيني”.



والجمعة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف “حماس” “منظمة إرهابية” ويحظرها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل في تغريدة: “لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”.



وأدانت الخارجية الفلسطينية القرار البريطاني، معتبرة إياه “اعتداء غير مبرر” على الشعب الفلسطيني و”رضوخا للضغط الإسرائيلي”.

كما أدانت القرار فصائل ومنظمات فلسطينية عدة، فيما أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استمرار تعاملها مع “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة.