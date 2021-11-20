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لبنان: إنقاذ مركب على متنه عائلات لبنانية وسورية وفلسطينية مهاجرة (صور)

الأحد 21 نوفمبر 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: إنقاذ مركب على متنه عائلات لبنانية وسورية وفلسطينية مهاجرة (صور)



بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني إنقاذ مركب من الغرق على متنه عائلات لبنانية وسورية وفلسطينية كانت تحاول الهجرة بطريقة غير شرعية، قبالة سواحل القلمون.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها إنه "بتاريخ 19 /11 /2021 وبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إمكان حصول عملية تهريب أشخاص عبر البحر، طاردت دورية تابعة للقوات البحرية مركبا يعود للمواطن (م.ب) في المياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية".

وأضافت أن "الدورية المذكورة أوقفت المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وأنقذت كل من كان على متنه وتم نقلهم إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات اللازمة لهم".

#لبنان #الجيش اللبناني

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