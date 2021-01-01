  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

الأحد 21 نوفمبر 2021 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة



غزة/سما/

أعلنت وزارة العمل في غزة أنه سيتم فتح باب التسجيل للعمال الراغبين في العمل داخل مدن الخط الأخضر اعتباراً من اليوم "الأحد".

وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول الوزارة نفسها إيهاب الغصين عبر صفحته على موقع فيسبوك، امس، أنه سيتم نشر رابط خاص على موقع وزارة العمل في غزة للتسجيل من خلاله من قبل العمال، نفى مصدر مسؤول  ذو صلة بشؤون تنسيق آلية منح تصاريح العمل داخل إسرائيل التي تصدرها الأخيرة تحت مسمى "تصاريح تجار" أن يكون هناك أي جديد بخصوص زيادة عدد المسموح لهم من قطاع غزة بالعمل داخل إسرائيل.وفق صحيفة الأيام الفلسطينية.

وأكد المصدر نفسه الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه أن مجمل عدد الحاصلين على "تصاريح تجار" من قطاع غزة ويعملون كعمال في مرافق العمل المختلفة في السوق الإسرائيلية يبلغ نحو 8800 عامل وأن الجانب الإسرائيلي لم يطلب تزويده بقوائم أسماء جديدة لإصدار تصاريح تخولهم العمل داخل إسرائيل.

وكشف المصدر نفسه النقاب عن أن لدى الجانب الإسرائيلي قائمة بأسماء قرابة أربعة آلاف اسم لعمال من قطاع غزة يفترض أن يصدر لهم تصاريح عمل وحتى الآن، لم يتم إصدارها وبالتالي من المفترض الموافقة على إصدار تلك التصاريح ومن ثم يصار بحسبه إلى تزويد الجانب الإسرائيلي بقائمة أسماء أخرى.

إلى ذلك، بين رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سلامة معروف في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع فيسبوك، امس، أن "معايير تسجيل العمال الجدد الراغبين في الحصول على تصاريح تقتضي أن يكون متزوجاً، ويزيد عمره على 26 عاما، وبحوزته بطاقة تطعيم، وليس موظفا".

#اسرائيل #تصاريح عمال غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

في حديث نادر.. بن زايد يفسر لماذا اختارت الإمارات السلام مع "إسرائيل" (فيديو)

صحيفة: خطة مصرية بشأن التوصل إلى تهدئة في غزة يتم تجهيزها على نار هادئة

غزة: فتح باب التسجيل للعمال الفلسطينيين الراغبين بالعمل في اسرائيل

طبيب يكشف عن المسبب الثالث للوفاة بفلسطين وكيفية علاجه

ما أسباب التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة ؟

نائب محافظ جنين: جنازة قبها "مؤشرا خطيرا" ولدينا عمل أمني مستمر

الأخبار الرئيسية

شاباك

صحيفة عبرية: رئيس الشاباك زار الأردن سرا

تسهيلات

"هآرتس": تسهيلات اقتصادية لغزة والضفة وموافقة لتوسيع معبر رفح

هنية يكشف عن 8 أولويات رئيسة لحركته: المصالحة متعثرة وقدمنا رؤية مكتوبة لمصر بشأنها

تفاصيل جديدة.. موقع عبري يكشف موعد زرع "جاسوس إيران" في منزل غانتس

مستوطنون

معاريف.. الضفة الغربية تستنجد: أين أنتم من دولة الاحتلال و”مدعي الأخلاق” وخارقي القانون الدولي؟

الاتصالات الفلسطينية