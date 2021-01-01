مصدر ينفي موافقة "إسرائيل" على إصدار تصاريح جديدة لعمال غزة

غزة/سما/

أعلنت وزارة العمل في غزة أنه سيتم فتح باب التسجيل للعمال الراغبين في العمل داخل مدن الخط الأخضر اعتباراً من اليوم "الأحد".

وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول الوزارة نفسها إيهاب الغصين عبر صفحته على موقع فيسبوك، امس، أنه سيتم نشر رابط خاص على موقع وزارة العمل في غزة للتسجيل من خلاله من قبل العمال، نفى مصدر مسؤول ذو صلة بشؤون تنسيق آلية منح تصاريح العمل داخل إسرائيل التي تصدرها الأخيرة تحت مسمى "تصاريح تجار" أن يكون هناك أي جديد بخصوص زيادة عدد المسموح لهم من قطاع غزة بالعمل داخل إسرائيل.وفق صحيفة الأيام الفلسطينية.

وأكد المصدر نفسه الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه أن مجمل عدد الحاصلين على "تصاريح تجار" من قطاع غزة ويعملون كعمال في مرافق العمل المختلفة في السوق الإسرائيلية يبلغ نحو 8800 عامل وأن الجانب الإسرائيلي لم يطلب تزويده بقوائم أسماء جديدة لإصدار تصاريح تخولهم العمل داخل إسرائيل.

وكشف المصدر نفسه النقاب عن أن لدى الجانب الإسرائيلي قائمة بأسماء قرابة أربعة آلاف اسم لعمال من قطاع غزة يفترض أن يصدر لهم تصاريح عمل وحتى الآن، لم يتم إصدارها وبالتالي من المفترض الموافقة على إصدار تلك التصاريح ومن ثم يصار بحسبه إلى تزويد الجانب الإسرائيلي بقائمة أسماء أخرى.

إلى ذلك، بين رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، سلامة معروف في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع فيسبوك، امس، أن "معايير تسجيل العمال الجدد الراغبين في الحصول على تصاريح تقتضي أن يكون متزوجاً، ويزيد عمره على 26 عاما، وبحوزته بطاقة تطعيم، وليس موظفا".