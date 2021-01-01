حماس: الأسير نائل البرغوثي التعبير الأصدق للفلسطيني الثائر من أجل حرية شعبه

غزة/سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن الرمزية الوطنية والإنسانية الكبيرة التي تتمثل في الأسير نائل البرغوثي تجعل منه واحدًا من عظماء الحركة الوطنية في تاريخها المعاصر.

وأشار قاسم في تصريح صحفي له إلى أن الأسير البرغوثي يدخل اليوم عامه الثاني والأربعين في سجون الاحتلال كواحد من أقدم السجناء المطالبين بالحرية في العالم.



وأضاف “الأسير نائل البرغوثي هو التعبير الأصدق للفلسطيني الثائر من أجل حرية شعبه من المستعمر البغيض، والثبات على الموقف الوطني الأصيل برغم قسوة السجان وتطاول سنوات الأسر”.

وتابع “يقدم الأسير نائل البرغوثي التطبيق العملي والمثال الحي على صدق الانتماء لفلسطين الوطن والقضية ورفض المساومة على الحقوق والثوابت”.

وواصل “حالة الصمود التي يجسدها الأسير نائل البرغوثي وثابته تكشف عجز الاحتلال الصهيوني عن كسر إرادة رجل أعزل إلا من إيمانه الصادق بعدالة قضيته”.