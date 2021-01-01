  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: الأسير نائل البرغوثي التعبير الأصدق للفلسطيني الثائر من أجل حرية شعبه

السبت 20 نوفمبر 2021 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الأسير نائل البرغوثي التعبير الأصدق للفلسطيني الثائر من أجل حرية شعبه



غزة/سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن الرمزية الوطنية والإنسانية الكبيرة التي تتمثل في الأسير نائل البرغوثي تجعل منه واحدًا من عظماء الحركة الوطنية في تاريخها المعاصر.

وأشار قاسم في تصريح صحفي له إلى أن الأسير البرغوثي يدخل اليوم عامه الثاني والأربعين في سجون الاحتلال كواحد من أقدم السجناء المطالبين بالحرية في العالم.


وأضاف “الأسير نائل البرغوثي هو التعبير الأصدق للفلسطيني الثائر من أجل حرية شعبه من المستعمر البغيض، والثبات على الموقف الوطني الأصيل برغم قسوة السجان وتطاول سنوات الأسر”.

وتابع “يقدم الأسير نائل البرغوثي التطبيق العملي والمثال الحي على صدق الانتماء لفلسطين الوطن والقضية ورفض المساومة على الحقوق والثوابت”.

وواصل “حالة الصمود التي يجسدها الأسير نائل البرغوثي وثابته تكشف عجز الاحتلال الصهيوني عن كسر إرادة رجل أعزل إلا من إيمانه الصادق بعدالة قضيته”.

#حماس #نائل البرغوثي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

أول تعقيب من الأمم المتحدة على قرار بريطانيا تصنيف "حماس" بـ"الإرهابية"

أردوغان تدخّل شخصيّاً للإفراج عن إسرائيليين لماذا؟ وماذا عن اتهامات بالتجسّس؟ هل تبخّر فجأةً وضعهما “المُعقّد”؟

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في حوارات التهدئة..خطة لمنع ارتباط غزة بفلسطين

السلطة

خبير عسكري: حماس ترفع رأسها وتراجع نفوذ السلطة بالضفة

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن حماس "إرهابية"

اشتباكات

فيديو: اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في جنين

" واللا" العبري : كوخافي يوصي بوضع خطة هجومية للإضرار بمخازن صواريخ حماس والجهاد

الاتصالات الفلسطينية