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خبير زراعي: كمية الأمطار التي هطلت على غزة ستقضي على الآفات المنتشرة

السبت 20 نوفمبر 2021 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير زراعي: كمية الأمطار التي هطلت على غزة ستقضي على الآفات المنتشرة



غزة/سما/

اعتبر الخبير في المجال الزراعي والبيئي، المهندس نزار الوحيدي، أن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، ممتازة، ومُبشرة.

وقال الوحيدي، عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "الحمد لله.. بشريات انتهاء فصل الجفاف، فكمية المياه التي هطلت حتى الآن ممتازة وجاءت في الموعد المناسب ونعتقد أنه سيكون لها دورًا أساسيًا وفاعلًا في الحد من انتشار العديد من الآفات التي كانت تناسبها ظروف ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار الوحيدي، إلى أن كمية الأمطار التي هطلت ستؤهل التربة للموسم الشتائي، كما أنها قد غسلت الأملاح من التربة وغسلت أوراق الأشجار وأزالت عنها ما تراكم من الغبار والملوثات على مدى أشهر طويلة".


وأضاف: "هذا يزيد من نشاط البلاستيدات وتنشيط عمليات البناء الضوئي، والنمو، وهذا غير تغذية الخزان الجوفي والخزان المعلق"، متابعًا: "لذا نأمل أن يهتم المزارع لتجهيز تربته لاستقبال كل قطرة ماء، وأن يسعى لتخزينها في أصول الأشجار أو في الخزانات".

#الزراعة #الامطار

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