مسؤول أمريكي يصف المسلمين والفلسطينيين بالوحوش والإرهابيين ويدعو إلى إبادتهم

تكررت سلوكيات وتصريحات فاضحة ووقحة للنائب راندي فاين على منصات فيسبوك وتويتر، حيث وصف الفلسطينيين بالحيوانات ودعا إلى إبادتهم.

وهاجم فاين المسلمين واصفة إياهم بالوحوش والإرهابيين والمغتصبين، كما بعث برسالة إلى مواطن في ولاية فلوريدا قائلاً:” أذهب وفجرّ نفسك”، ثم لام النائب العنصري أولئك، الذين يدافعون عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من هذه التعليقات العنصرية الفجة، إلا أن مجلس النواب في فلوريدا لم يتخذ أي إجراء ضد النائب.

وأدان مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية بدوره تقاعس نواب لجنة النزاهة العامة والانتخابات في شكوى تحت القسم ضد النائب فاين.

وقال المحامي تاج مورفي إن مجلس العلاقات (كير) يشعر بخيبة أمل بسبب فشل اللجنة في التصرف، وأضاف أن رفضهم مخاطبة النائب العنيف والمتطرف يرقي إلى تواطؤهم.

ومن المعروف عن فاين أنه من الموالين لإسرائيل، والدفاع عن مصالح الاحتلال.

