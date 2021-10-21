  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمريكي يصف المسلمين والفلسطينيين بالوحوش والإرهابيين ويدعو إلى إبادتهم

السبت 20 نوفمبر 2021 06:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي يصف المسلمين والفلسطينيين بالوحوش والإرهابيين ويدعو إلى إبادتهم



فلوريدا/سما/

تكررت سلوكيات وتصريحات فاضحة ووقحة للنائب راندي فاين على منصات فيسبوك وتويتر، حيث وصف الفلسطينيين بالحيوانات ودعا إلى إبادتهم.

وهاجم فاين المسلمين واصفة إياهم بالوحوش والإرهابيين والمغتصبين، كما بعث برسالة إلى مواطن في ولاية فلوريدا قائلاً:” أذهب وفجرّ نفسك”، ثم لام النائب العنصري أولئك، الذين يدافعون عن السلام والعدالة وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم من هذه التعليقات العنصرية الفجة، إلا أن مجلس النواب في فلوريدا لم يتخذ أي إجراء ضد النائب.

وأدان مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية بدوره تقاعس نواب لجنة النزاهة العامة والانتخابات في شكوى تحت القسم ضد النائب فاين.

وقال المحامي تاج مورفي إن مجلس العلاقات (كير) يشعر بخيبة أمل بسبب فشل اللجنة في التصرف، وأضاف أن رفضهم مخاطبة النائب العنيف والمتطرف يرقي إلى تواطؤهم.

ومن المعروف عن فاين أنه من الموالين لإسرائيل، والدفاع عن مصالح الاحتلال.

#المسلمين #الفلسطينيين #راندي فين

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف خطة من مرحلتين لحماس لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. والردود الإسرائيلية على بعض النقاط

تفاصيل جديدة.. اتفاق "قطري مصري" لصرف رواتب لموظفي حماس "من خلال بيع الوقود"

بعد اتهامها بأنها "رجل".. حارسة مرمى إيران تتخذ أول إجراء ضد اتحاد الأردن

كشف تفاصيل جديدة عن الجاسوس في منزل غانتس

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بريطانيا بتصنيف "حماس" منظمة إرهابية

"يسرائيل هيوم": إسرائيل تعلن عن “تحديث” الاتفاق الاقتصادي مع الفلسطينيين.. من أوسلو

إعلان حماس "إرهابية" في بريطانيا .. والسجن لأنصارها 10 سنوات

الأخبار الرئيسية

مسؤول كبير في غزة يجتمع مع شخصية بريطانية بالتزامن مع اعلان لندن الحركة "إرهابية"

" واللا" العبري : كوخافي يوصي بوضع خطة هجومية للإضرار بمخازن صواريخ حماس والجهاد

وفقاً لصورتي الفسفوس والرهينة.. للإسرائيليين: كيف تلومون الأتراك وأنتم الوقحون!

الحية: حماس ماضية في المقاومة.. وبريطانيا ستتحمل وزر أي تصعيد إسرائيلي جراء قرارها

بينت

تغزّل إسرائيلي بتركيا وكواليس الإفراج عن الزوجين الإسرائيليين: ما علاقة برنامج "إيرتس نهديرت" الساخر؟

الاتصالات الفلسطينية