" واللا" العبري : كوخافي يوصي بوضع خطة هجومية للإضرار بمخازن صواريخ حماس والجهاد

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "واللا العبري" عن أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أوصى الشهر الماضي، جميع قيادات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" بوضع خطة هجومية واسعة النطاق لتنفيذ ضربات وإلحاق أضرار بمخازن حركتي حماس والجهاد في قطاع غزة.

وأضاف الموقع، من المتوقع أن تعوض الخطة الجديدة الفشل الكبير الذي لحق بالجيش الإسرائيلي خلال عملية "حارس الأسوار" ، وتقلل قدرات المنظمات على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى في جميع أنحاء إسرائيل وعلى نطاق كبير.

وتابع أن حماس والجهاد يعملان خلال الأشهر الأخيرة ،بمساعدة إيران، على ترميم ما تضرر من البنية التحتية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وتابع الموقع، أن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وهيئة الأركان اعترفوا بفشل كبير جدا في جمع المعلومات الاستخباراتية حول أماكن الصواريخ وانطلاقها من قطاع غزة واعتبروها نقطة ضعف رئيسية.

وذكر واللا، أنه وفقًا لبيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، فإن الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها حماس والجهاد على نطاقات مختلفة كسرت سقف الـ 500 يوم.

وأضاف " لم يتم اعتراض كل صاروخ يتم إطلاقه على إسرائيل بواسطة بطارية القبة الحديدية. وفي اليوم الأول ، تم اعتراض أكثر من 150 صاروخًا تم اعتراضها وفي اليوم الثاني تم إطلاق حوالي 500 صاروخ وفي اليوم الحادي عشر تم إطلاق أكثر من 500 صاروخ وتم اعتراض حوالي 420. وقد منعت القوات الجوية العليا ذلك.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي ، أن حماس لم تنجح في ترميم خطوط إنتاج الصواريخ بعيدة المدى ،لكن بعد فتح معبر رفح فإن الترميم مسألة وقت فقط