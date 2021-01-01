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الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى

الخميس 18 نوفمبر 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يعقب على تصريح وزير إسرائيلي بشأن وقف رواتب الأسرى



رام الله/سما/

نفى حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون المدنية، اليوم الخميس، ما صرح به وزير إسرائيلي بأن السلطة ستتوقف عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين. 

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "‏ما صرحه وزير إسرائيلي أن السلطة ستتوقف عن دفع مستحقات الأسرى الفلسطينيين غير صحيح

وأضاف "حكومة إسرائيل تخصم شهرياً من الإيرادات الفلسطينية ما يقارب ٥٢ مليون شيكل؛ نتيجة إصرار السلطة الفلسطينية على التزامها بدفع هذه المستحقات للأسرى".

وادعى عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وقال فريج في حديث لإذاعة كان العبرية "أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتغيير الوضع لأنها تعلم بأن الأزمة المالية التي تمر بها، تشهدها بفعل انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية لها والأموال التي تخصم من الضرائب".

#حسين الشيخ #رواتب الأسرى

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