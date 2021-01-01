  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سامي العمور

الخميس 18 نوفمبر 2021 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سامي العمور



غزة/سما/

عقلت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الخميس، على استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال.

وقال الناطق الاعلامي باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي  أن 'استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة جديدة تبرهن على وحشية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والحقوق والإنسانية.

وأضاف "ارتقاء الشهيد العمور يرفع  عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً وهو ما يدلل على حجم الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وتجاهل معاناتهم  وضرب الاحتلال بعرض الحائط لكافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية .

وتابع" نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم  بالوقوف أمام مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

#حماس #الاسير سامي العمور #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

قسائم شرائية لـ4000 أسرة ومنح طلابية.. التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون

من هو الحسيني الذي جنّسته السعودية؟ أدين بالتخابر مع الاحتلال

وثيقة متداولة تكشف حجم ثروة جورج قرداحي الضخمة

وزير إسرائيلي يزعم : السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون

الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن حصول الفلسطينيين على التأشيرة الخاصة بتركيا

الدولار يواصل هبوطه إلى مستوى قياسي مقابل الشيكل

الجهاد الإسلامي : قبول تهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيلاً

الأخبار الرئيسية

قلق اسرائيلي من تسليم ملف استخباراتي للولايات المتحدة بأثر رجعي حول تدمير برج الجلاء بغزة

سامييي

استشهاد الأسير سامي العمور من غزة في سجون الاحتلال

قطر

قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

القدس

هآرتس.. أرض للجميع في الـ67 بإدارة “مشتركة منفصلة” والقدس لدولتين: كونفيدرالية أم حلم؟

غانتس

هآرتس: تحتلهم وتقرصن أموالهم وتطلب لهم المساعدة.. يا لوقاحة غانتس وإسرائيل!

الاتصالات الفلسطينية