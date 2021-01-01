أول تعليق من حماس على استشهاد الأسير سامي العمور

غزة/سما/

عقلت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الخميس، على استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال.

وقال الناطق الاعلامي باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي أن 'استشهاد الأسير سامي العمور داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد جريمة جديدة تبرهن على وحشية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والحقوق والإنسانية.

وأضاف "ارتقاء الشهيد العمور يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيداً وهو ما يدلل على حجم الانتهاكات المتصاعدة بحقهم وتجاهل معاناتهم وضرب الاحتلال بعرض الحائط لكافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية .

وتابع" نطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم بالوقوف أمام مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم تجاه ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.